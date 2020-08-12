شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الجسر الجوى مستمر فى تقديم المساعدات لبيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى، أن عملية تصويت المصريين المقيميين بالخارج مرت بنجاح، وأن خدمة التصويت عبر البريد أثبتت نجاحها، في ظل جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تتخذها كافة دول العالم، موضحا أن نسبة مشاركة تصويت الناخبيين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ المصري جيدة، وأن المصريين أثبتوا وعيهم السياسي من خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وأضاف "شكري" عقب الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، أن الجسر الجوي لتقديم المساعدات للدولة لبنان مازال قائم، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تتوقف دعم ومساعدة الشعب اللبناني، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، في ضوء التحديات شديدة الصعوبة والأزمات المتعددة التي تشهدها البلاد منذ فترة ليست بقصيرة، وآخرها التفجير المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت، مؤكدا على الدعم المصري القوي للشعب اللبناني على كافة الأصعدة.

وأكد أن العملية الانتخابية في الداخل تسير بشكل طبيعي وجيد، وأن الحكومة المصرية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة أرواح المواطنيين في ضوء توفير كافة وسائل الحماية والأمان، داعيا المواطنين للمشاركة وأهميتها وحفاظا علي حقهم السياسي.

وبما يتعلق بأزمة سد النهضة، أكد أن مصر لن تفرط في حقها المائي، وأنها مستمرة في مفاوضاتها مع الدول الشقيقة للوصول إلي نتيجة مرضية لمصر للحفاظ علي حقها المائي والأمني.

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يشار إلي أن انتخابات مجلس الشيوخ ستتم على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى (أساسى واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.