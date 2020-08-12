شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ: خطوة جديدة لعصر ديمقراطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس ٢٠٢٠، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة الشهيد العميد البطل أحمد محمود مصطفى، بالتجمع الأول.

وقال «ضاحي» بعد الإدلاء بصوته، إن انتخابات مجلس الشيوخ اليوم تعتبر خطوة جديدة لعصر ديموقراطي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف أتمنى أن يضيف مجلس الشيوخ الجديد بصمة نيابية تحقق آمال وطموحات المصريين بمختلف أعمارهم وانتماءاتهم السياسية، جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب.

وأوضح لقد حرصت على المشاركة بالانتخابات، ولاحظت وعيًا جماهيريًا واضحًا في التواجد واستخدام حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم، وهذه هي مصر بشبابها وشيوخها أمام صناديق الانتخاب.