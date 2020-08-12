شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للسكان» يعلن بدء مرحلة جديدة من مبادرة رفع الوعي لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للسكان عن البدء في تنفيذ مرحلة تثقيف الأقران وهي المرحلة التالية من«مبادرة شباب مصر» والتي تستهدف بناء قدرات المتطوعين في التثقيف الإيجابي ورفع الوعي لدى الشباب والآباء بالسلوكيات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا COVID-19.

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والذي يحتفل به العالم يوم ١٢ أغسطس من كل عام لإتاحة الفرصة للاحتفال بالشباب وإسماع أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الهادفة.

وقد أثرت جائحة كورونا على جميع الشرائح السكانية في العالم، ومن هنا جاءت أهمية إضطلاع «مبادرة شباب مصر» بدورها في رفع درجة الوعي والوقاية بنشر المعلومات الصحيحة المتعلقة بالصحة العامة وكيفية تنفيذ ثقافة التباعد الإجتماعي وغسل الأيدي لحماية النفس والغير، ومن ثم دفع جهود الدولة المصرية في التعافي من هذا الوباء.

تأتي مرحلة تثقيف الأقران، بعد الإنتهاء من البرنامج التدريبي لطلبة الجمعيات الطلابية، والذي تم من خلال ويبنار «محاضرة مباشرة عبر الإنترنت» في شراكة بين المجلس القومي للسكان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، حيث تضمن البرنامج التدريبي كيفية استخدام الرسائل الأساسية المشتركة بين الفئات العمرية المختلفة مثل الحماية من العدوى والعناية بالنفس والتغذية السليمة والتواصل بين الأبوين والاستخدام الآمن للإنترنت.

وسوف يبدأ الشباب المتطوع توعية أقرانهم بكافة الجامعات، وكذلك أفراد المجتمع من مخاطر وباء كورونا والإصابات المجددة وأهمية الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، لدعم الجهود الوطنية التي تقودها وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار العدوى ومناهضة الوصم والتنمر ضد العاملين بالقطاع الصحى ومن أصيبوا بالعدوى .

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة شباب مصر والتي تم استئنافها منذ شهرين تقريبا، تأتي إستكمالاً للشراكة المبرمة بين المجلس القومي للسكان ومنظمة اليونيسيف مصر، لدعم تمكين الشباب في العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية كمثقفي أقران ومحدثين للتغير بين أقرانهم وفي مجتمعاتهم المحلية، والمساعدة في العمل جنباً إلى جنب مع الشباب على سد الفجوات بين الأجيال وتعزيز التضامن بين الفئات العمرية.

Advertisements