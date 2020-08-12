انتخابات مجلس الشيوخ.. عقوبة التعدى بالضرب أو الإهانة لرؤساء وأعضاء اللجان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عقوبات صارمة لمن يتعدى على رؤوساء وأعضاء الهيئة الوطنية، ورؤوساء وأعضاء الأمانة العامة، رئيس لجنة الانتخابات وأعضائها وأيضا رئيس اللجنة الفرعية ورؤساء اللجان العامة وأعضائهم.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى منهم بقصد منعه من أداء عمله المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
إما إن بلغ مقصده فتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهه مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى موت
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشاره أو بالقول أثناء أو بسبب تأدية وظيفته .
ويستمر اليوم الأربعاء، مارثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، جولاته داخل جمهورية مصر العربية والتي يدلى فيها نحو 63 مليون ناخبا بأصواتهم على مدار يومين 11 و12 أغسطس تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، فيما انتهى المصريين بالخارج الإثنين من التصويت في تلك الانتخابات عبر البريد في التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أجنبية.
ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.
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