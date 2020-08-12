شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة.. سر جلسات فايلر وكارتيرون مع لاعبى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجزا أخباريا جديدا لاستعراض أبرز الأخبار الرياضية التي شهدتها الساحة محليا وعالميا اليوم، أعده الزميل رامى نوار، وقدمه الزميلين الزميلة شروق وجدي، ورامى الحلوانى.

وجاء على رأس الموجز، عقد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي على عقد جلسة منفردة مع مدافعي الفريق، قبل تنفيذ حصة تدريبية منفردة في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وتحدث فايلر مع مدافعي الفريق، ثم خاضوا مرانًا منفردًا، وحرص المدير الفني على توجيه بعض التعليمات أثناء المران، وقاد فايلر مران المدافعين برفقة ديفيد سيزا، المدرب العام، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام الجمعة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

كما جاء في الموجز، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة فنية سريعة مع اللاعبين عقب آدائهم الفقرة التأهيلية، وذلك على هامش المران المقام حالياً، وحرص كارتيرون على شرح وتوضيح بعض الأمور الفنية لمجموعة اللاعبين التي شاركت في مران اليوم تمهيداً لتنفيذها في التقسيمة الفنية وطالبهم بتنفيذ كل التعليمات بدقة ..عقب ذلك قام الفرنسي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث قام بعمل تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب بمرميين وبمشاركة جنش وصبحي ، وظهرت الجدية والقوة علي هذه التقسيمة مما نال إعجاب كارتيرون بالروح والجدية في التدريبات، كما حرص المدرب الفرنسي على توجيه بعض التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء خلال التقسيمة.

وأثبتت الأشعة التى أجرها مدافع الاتحاد السكندرى محمد أنور إصابته بالرباط الصليبى بعد تعرضه للإصابة في مباراة الزمالك التى أقيمت أمس الاثنين، في الدوري وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، وأجرى مدافع زعيم الثغر أشعة منذ ساعات أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وسيقوم الجهاز الطبي للفريق بإجراء جراحة للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة لدى أحد الأطباء المُتخصصين ليتأكد غياب اللاعب عن الفريق فترة لن تقل عن ستة أشهر.

فيما كلف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب بالتواصل مع اللجنة الطبية بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، لمعرفة الاجراءات الطبية الواجب توافرها فى معسكرات المنتخب فى الفترة المقبلة، خاصة وأن الكاف لم يحسم حتى الأن مصير الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل، ويرغب الجهاز الفنى فى الوقوف على الاجراءات الطبية للعمل على توفيرها من الأن .

وتحسنت حالة كل من طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى وعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق من وباء كورونا الذى داهم أعضاء الفريق الساحلى أول أمس وأصاب 22 فردا دفعة واحدة وهو ما أدى لتأجيل مباراتهم أمام حرس الحدود التى كان مقررا لها أمس الإثنين .

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وقام مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية بإلغاء المعسكر ببرج العرب وعودة الفريق ودخولهم إحدى القرى السياحية فى بورسعيد وتحويلها لعزل صحى لحين الأطمئنان على صحة جميع اللاعبين بالكامل .

عربيا، أعلن الاتحاد المغربى لكرة القدم، تأجيل مواجهة جديدة في مسابقة الدوري المحلي قبل ساعات قليلة من إقامتها، والتي كانت ستجمع بين فريقى الفتح الرباطى وضيفه رجاء بنى ملال، بسبب وضع لاعبى الفريق الأخير تحت الحجر الصحى بسبب وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين صفوفه".

وكان من المقرر أن تقام مباراة الفتح الرباطى ورجاء بنى ملال في الحادية عشر من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ21 للدوري المغربي.

فيما كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادي طرابزون سبور بات الأقرب لضم الدولي المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل، من نظيره بشكتاش الذي يتفاوض أيضًا على ضمه موسم آخر بعد انتهاء إعارته الموسم الماضي، وتشير التقارير التركية إلى أن طرابزون سيدفع 1.5 مليون يورو مقابل استعارة اللاعب الموسم المقبل.. وقالت صحيفة "فناتيك" التركية، أن هناك مصدر داخل نادي طرابزون أكد لهم أن المفاوضات متقدمة مع اللاعب، فى إطار حرص مدرب الفريق إيدي نيوتن على التعاقد مع النني.

فيما أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال النادى في بيان له:" وفقا للبروتوكول الصحي الحالي، تم عزل اللاعب عن بقية المجموعة وسيتم إجراء المزيد من الاختبارات قريبًا".، ويستعد باريس سان جيرمان لخوض مواجهة صعبة أمام نظيره أتالانتا الإيطالي، مساء غدا الأربعاء ، فى إياب دور ربع نهائي دورى أبطال أوروبا فى البرتغال.

وكشفت تقارير صحفية أن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى اشترى شقة بالقرب من مقر إنتر ميلان فى ميلانو، وقالت شبكة "SportMediaset" أن اللاعب الأرجنتينى الدولى اشترى شقة فى ميلانو بالقرب من والده خورخى، ما أدى إلى تكهنات كبيرة فى وسائل الإعلام الإيطالية حول الانتقال إلى الإنتر، حيث يزعم "مصدر مطلع" أن والد ميسى انتقل للإقامة فى ميلانو لأسباب مالية.. وينتهى عقد ميسى مع برشلونة فى يونيو 2021، فيما بدأت إدارة الفريق فى التحرك بالفعل من أجل تجديد العقد.