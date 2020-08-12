شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية في مصر تشيد بجهود مكافحة الإيدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشادت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز وكل من جمعية كاريتاس مصر ومؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة. وقالت القصير، أن هذا الأمر يعد خطوة جيدة جدا نحو التغطية الصحية الشاملة عن طريق تقليل الضرر ومكافحة الوصمة للفئات المهمشة وتعزيز الشراكات خاصة مع منظمات المجتمع المدنى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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