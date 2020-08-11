شكرا لقرائتكم خبر عن «بصيرة»: انخفاض المتوسط اليومي لإصابات كورونا بنسبة 88% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مركز بصيرة إن المتوسط اليومي لإصابات فيروس كورونا في مصر انخفض في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري مسجلا نحو 153 حالة يوميا، مقابل 1299 حالة في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي بانخفاض 88%.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا انخفضت للغاية، وهذا لا يعني أن أزمة فيروس كورونا انتهت على الإطلاق، مشددًا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.