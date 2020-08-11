شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ يلتقى كرم جبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى السفير أحمد رشيد خطابي ، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ ، والوفد المرافق له ، مقابلةً مع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث جرى التباحث خلال المقابلة حول متابعة انتخابات مجلس الشيوخ.

واستعرض "جبر" الصلاحيات والاختصاصات التي تدخل ضمن نطاق عمله، والتي يأتي من ضمنها بصفة خاصة وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، ووضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء المهني.

وفيما يتعلق بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في انتخابات مجلس الشورى، أكد كرم جبر، أن المجلس كان حريصاً على تأهيل الجسم الإعلامي لتغطية هذا الاستحقاق من خلال تنظيم ورشة عمل موسعة بالتعاون الوثيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لفائدة الإعلاميين والصحفيين المنتمين لمختلف المؤسسات المعنية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على ضوابط وقواعد التغطية الإعلامية.

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من جهته، أكد السفير رئيس البعثة على الدور المحوري للإعلام في هذه الانتخابات باعتباره الوسيلة الرئيسية لإطلاع الناخبين على البرامج الانتخابية للمرشحين، مشيراً إلى الجهود المبذولة لترسيخ المهام النبيلة لوسائل الإعلام في تعبئة الرأي العام وتوعية المواطنين بالأبعاد الوطنية لهذا الاستحقاق.