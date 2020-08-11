شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: حشود الناخبين تنتصر على حر الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها متابعة تصويت المصريين في الداخل بانتخابات مجلس الشيوخ، وتصويت الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، وتفاصيل لقاء سامح شكرى وزير الخارجية عدد من السياسيين اللبنانيين لتأكيد دعم مصر للبنان.



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