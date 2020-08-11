شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد سير العملية الانتخابية بلجان جنوب والعجوزة والعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عدد من المقرات لمتابعة سير العملية الانتخابية فى اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، التى تستمر على مدار يومين 11 و12 أغسطس 2020 لمتابعة توافد المواطنين للادلاء بأصواتهم.

وشملت اللجان التى تفقدها محافظ الجيزة ( مؤسسة البنين ومدرسة الشهيد على أحمد فهمى الثانوية بحى جنوب ومدرسة القومية بالعجوزة ومدرسة أم الابطال الثانوية بنين بحى العمرانية )وأطمئن المحافظ علي الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع التزام الناخبين والمرشحين وجـمـيـع المشرفـين عـلـى اللجان بارتـداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، و أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وازالة أي معوقات وتم تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

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ووجه راشد الدعوة لاهالي محافظة الجيزة بالمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الانتخابي في هذا الإستحقاق الدستورى الهام لاختيار المرشح الذي سيمثلهم في مجلس الشيوخ مؤكدا علي حرص المصريين علي المساهمة فى استكمال مؤسسات الدولة التشريعية والنيابية بما يدعم مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أفضل.

يذكر ان محافظة الجيزة تعد ثانى أكبر المحافظات فى أعداد الناخبين حيث يبلغ عددهم 5689401 والموزعين علي 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابي بالمدارس ومراكز الشباب .