شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عمليات اتحاد عمال مصر: مشاركة عمالية كبير فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المؤشرات الأولية، لمتابعات غرف عمليات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالى المراغى، ونقاباته العامة، واتحاداته المحلية، والمؤسسات التابعة له على وجود إقبال عمالى كبير من كافة القطاعات ومواقع العمل، على المشاركة فى فعاليات اليوم الثلاثاء لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، التى تستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن غرفة العمليات المركزية بالقاهرة قد رصدت مجموعة من الصور التى تؤكد الإقبال العمال الكبير من الشركات التى وفرت إدارتها أتوبيسات لتسهيل نقل العمال الى صناديق الاقتراع، موضحا أن جميع النقابات العامة والاتحادات المحلية تتواصل لحظة بلحظة مع الغرفة المركزية لمدها بمجريات العملية الانتخابية.

وأوضح أن عمال مصر أثبتوا أن لديهم قدر كبير من الوعى والحس الوطنى بواجباتهم تجاه مصر، وهو ما دفعهم للمشاركة من أجل بناء مؤسسات الدولة ومنها مجلس الشيوخ.

ويشير بيان من لمركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن غرف المتابعة كشفت عن مجموعة من الشركات التى شهدت كثافة عالية من الإقبال وتعاون الإدارة مع العمال لتسهيل عملية التصويت، فى قطاعات مختلفة، حيث يجرى توثيق كافة الصور الحية التى رصدتها غرف العمليات من مواقع "الاقتراع".

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كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى، ونقاباته العامة "27 نقابة عامة"، واتحاداته المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية قد أعلن منذ صباح اليوم حالة الطوارئ، وتشكيل غرف عمليات، لمتابعة اليوم الأول لفعاليات انتخابات مجلس الشيوخ.

وجاء فى البيان الصحفى الذى صدر اليوم أن غرف عمليات "الاتحاد العام" لن تكتفى فقط بحث العمال على المشاركة، بل وتذليل كافة الصعوبات التى تعيق حقهم فى التصويت، وإبداء أراءهم، واختيار مرشحين أكفاء وقادرين على مناقشة التشريعات التى من شأنها التوزان بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

ويوضح البيان أهمية الكتلة التصويتية لعمال مصر، ليست المنتمية للتنظيم النقابى فقط "4 ملايين عضو"، بل كل من يعمل بأجر فهو عامل "قوة عمل تصل إلى 25 مليون"، مشيرا إلى أن التاريخ يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه رغم التحديات وقف عمال مصر كالبنيان المرصوص فى ظهر الدولة المصرية فى كافة المواقف الوطنية، وحماية الأمن القومى فى الداخل والخارج، وناهيك على مشاركتهم بفعالية فى معركة العمل والتنمية، واستحقوا وعن جدارة لقب "جنود الإنتاج".

وفى البيان الصحفى وجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر النائب جبالى المراغى جميع عمال مصر فى كافة القطاعات ومواقع الإنتاج فى ربوع الجمهورية، إلى النزول والمشاركة فى انتخابات أول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التى تم الاستفتاء عليها فى أبريل عام 2019، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد ثقته الكبيرة فى مشاركة عمال مصر "جنود الإنتاج"، فى المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوري، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، بارتداء الكمامات، واتباع سبل الوقاية، مشيرا إلى أن ثقته هذه نابعة من الدور التاريخى والوطنى والمحورى لعمال مصر على مدار التاريخ، ومقاومتهم للإرهاب والإرهابيين، ومساندتهم للدولة المصرية فى مواجهة الأزمات والأوبئة، ودعمهم وتفويضهم للقيادة السياسية فى حماية الأمن القومى فى الداخل والخارج، إضافة إلى مواصلة العمل والإنتاج رغم التحديات .