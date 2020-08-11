شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يصل إلى التربيع الأخير الليلة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل القمر لحظة التربيع الأخير اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 عند الساعة (04:44 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر، وسوف يشرق عند منتصف الليل حسب التوقيت المحلي، بالتزامن مع ذروة نشاط شهب البرشاويات المتوقعة هذه الليلة.

القمر سوف يرصد عاليًا في قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الأربعاء مع خلفية السماء الزرقاء، وسيبقى مشاهدًا إلى يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي.

من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران و هلال بداية الشهر و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير وهلال نهاية الشهر ويعود إلى الاقتران من جديد مره كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضًا أن القمر يتحرك سريعًا عبر السماء، فمن ليلة الى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم .

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وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتوغرافي.

خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر محرم 1442.