شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا لا يعني انتهاء الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا انخفضت للغاية، وهذا لا يعني أن أزمة فيروس كورونا انتهت على الإطلاق، مشددًا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد تطعيم حتى الآن من فيروس كورونا، ولذلك على المواطنين الالتزام بإرتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.