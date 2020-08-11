شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات «الشيوخ» في وجه بحري: حضور والتزام.. ومشادة بسبب «الحر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان محافظات الوجه البحر إقبالًا من السيدات وكبار السن على التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، الثلاثاء، وتواجد الناخبون بكثافة أمام اللجان، فى حين تأخر فتح بعض المقار.

وأقبل أهالى القليوبية على التصويت منذ بداية اليوم، بشكل متوسط، بدأ فى التزايد مع خروج الموظفين من أعمالهم، الذين حرصوا على التوجه لمقار اللجان المختلفة، للإدلاء بأصواتهم، والتزم الجميع بارتداء الكمامات وحمل زجاجات الكحول المطهر، حرصًا على سلامتهم.

وتطوع عدد من الشباب أمام اللجان، لتوزيع الكمامات لمن يريد من الناخبين، ورش الحكول والمطهرات أثناء دخولهم، كما حرصت الأجهزة التنفيذية على توفير كراسى متحركة لكبار السن إلى جانب مظلات لحمايتهم من الشمس، وخرجت السيدات بكثافة فى لجان القناطر الخيرية ومدينة طوخ وبعض القرة التابعة لها، وشهدت قرى (أجهور الكبرى) مسقط رأس الدكتور نصيف الحفناوى، و(زاوية بلتان) قرية المرشح مصطفى النفيلى، و(كفر منصور) مسقط رأس أبوسريع إمام من بين مرشحى حزب مستقبل وطن الـ6، تواجدًا مكثفًا من الناخبين.

وترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، للاطمئنان على جاهزية المقار، مؤكدًا أنه تم فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين، باستثناء 19 لجنة بمراكز (فاقوس وأبوكبير والحسينية وبلبيس وكفر صقر ومشتول السوق والإبراهيمية وأولاد صقر)، بسبب تأخر وصول المستشارين.

وتلقت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فى الدقهلية شكاوى بتأخر فتح 49 لجنة لمدة نصف ساعة، بسبب تأخر وصول القضاة، وشهدت اللجان إقبالًا ضعيفًا من الناخبين، زاد فى بعض قرى عدد من المرشحين، فيما اشتكى قضاة من وجود اللجان بالدور الثالث، مؤكدين أن فيها إجهادا على كبار السن، بالإضافة لعدم توفير غرف تأمين مناسبة لوضع صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الأول.

ونشبت مشادة بين مشرف على لجنة مدرسة الوحدة العربية بمركز أجا مع مدير المدرسة، بسبب عدم توفر جهاز تكييف، فى حين تفقد هيثم الشيخ، نائب المحافظ، عددًا من اللجان بمدينة المنصورة، ووزع حزب مستقبل وطن عددًا من الشباب أمام اللجان بأجهزة كمبيوتر ولاب توب وموبايلات لمساعدة الناخبين على استخراج أرقامهم بالكشوف الانتخابية، بالإضافة إلى تسيير عدد من مركبات «التوك توك» بالميكروفونات، لحث المواطنين على المشاركة.

وفى كفرالشيخ، شهدت اللجان إقبالًا محدودًا، كما تأخر فتح 3 لجان بقرى مركز دسوق، الأولى (كفرعبدالرحمن) بمجلس قروى العجوزين التى لم تعمل إلّا بعد الـ12 ظهرًا، ولجنتى (الطراوى بأبومندور) و(السيدات) بكفرالسودان، وتوافد عدد من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على التصويت.

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وتأخر فتح 13 لجنة من أصل 619 لجنة فرعية فى المنوفية، بسبب تأخر وصول القضاة، وشهدت إقبالًا ضعيفًا فى الساعات الأولى زاد بلجان عدد من القرى، واصطف الناخبون فى طوايير مع مراعاة التباعد الاجتماعى، كما انتشرت مظلات على شكل علم مصر لحمايتهم من حرارة الشمس.

وفى الغربية، شهدت اللجان هدوءًا نسبيًا، وتم توفير كراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة ومقاعد لكبار السن، كما تابع المحافظ الدكتور طارق رحمى، سير الانتخابات من خلال غرفة العمليات، وتفقد عددًا من اللجان بمدينة طنطا.