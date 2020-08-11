شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: خطة شاملة لإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعين منفصلين مع رؤساء وقيادات هيئتي الموانئ البرية والجافة والنقل النهري لمتابعة الموقف التنفيذي والمالى للمشروعات الجارى تنفيذها، خلال لقائه مع رئيس وقيادات الموانئ البرية والجافة تابع الوزير المشروعات الجارى تنفيذها بهيئة الموانئ البرية والجافة والتي شملت عملية تطوير ميناء السلوم البرى وعملية إنشاء منظومة حريق بميناء قسطل البرى وميكنة التحصيل إلكترونيا لموانئ (طابا- أرقين - قسطل) ، ومشروعات إنشاء عدد من المنشآت والمخازن والمظلات بميناء قسطل البرى.

واكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من كل أعمال التنفيذ الخاصة بكل المشروعات الجارية قبل 30/6/2021 وخاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لانشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية.

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وفي لقائه مع رئيس وقيادات النقل النهري تابع الوزير مشروع تطوير المجرى الملاحي القارة الإسكندرية عبر الرياح البحيري - ترعة النوبارية والذي يشمل عملية إزالة الاختناقات الملاحية في عددمن الاماكن بالخط وكذلك عملية حماية جسور ترعة النوبارية في عدد من الأماكن بالإضافة إلى رفع كفاءة هويسي الخطاطبة وفم النوبارية كما تابع الوزير مشروع تطوير المجرى الملاحي القاهرة أسوان الذى يشمل إزالة الاختناقات فى عدد من الأماكن بالخط وعملية تصنيع وتوريد وتركيب 500 شمندورة بالخط الملاحى أسوان الأقصر وتم تركيب 117 شمندورة حتى يوليو 2020 بالإضافة رفع كفاءة عدد من اللنشات والقاطرات وتوريد وتركيب فوانيس إرشاد ملاحى للخط الملاحى أسوان /وادى حلفا وتطوير وتحديث محاكى الملاحة ومحاكى القيادة وتوريد نموذج قطاعات للمحركات البحرية للتدريب.

وشدد الوزير على ضرورة أن تكون الدورات التدريبية الخاصة بالعاملين بالنقل النهرى وفقا للاحتياجات الحالية والمستقبلية للعمل بالقطاع وان تتم بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة مع سرعة البدء في مشروع إنشاء كباري فوق اهوسة المالح مؤكدا على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام بالانتهاء من المشروعات وفقا للجداول الزمنية المُحدّدة و ضرورة المُتابعة الميدانية لهذه المشروعات خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل.