شكرا لقرائتكم خبر عن «ايزي جت» البريطانية تستأنف رحلاتها الجوية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور مهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، بأنه تم التصديق على تشغيل شركة إيزى جت البريطانية أحد أهم شركات الطيران على مستوى العالم وأوروبا رحلات طيران عارض إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، وذلك في إطار سعى وزارة الطيران الدائم نحو زيادة وتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مطارات الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية.

وأوضح «نوير» أن هذه الخطوة الهامة تعد بمثابة مؤشر فعال لانتظام وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها مرة أخرى مع الدول الأوروبية خاصة بعد ما شهده قطاع الطيران من تأثر خلال الفترة الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بأكمله.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تسير شركة إيزى جت رحلتين أسبوعيًا إلى مطار شرم الشيخ خط سير مانشستر- شرم الشيخ يومي الثلاثاء والأحد خلال سبتمبر المقبل. وبواقع رحلة جوية واحدة أسبوعيًا الأربعاء من مطار جاتويك إلى شرم الشيخ، كما سيشهد مطار الغردقة تشغيل أربع رحلات جوية أسبوعيًا أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت من مطار لندن جاتويك اعتبارًا من ٢٠٢٠-٩-٢، ورحلتين أسبوعيًا خط سير مانشستر- الغردقة يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع.