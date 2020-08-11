شكرا لقرائتكم خبر عن عملية تحنيط أردوغان بالبحر المتوسط فى "محشى أفكار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الأمور تسبب لغط لدى عدد من الشباب بسبب معلومات خاطئة قد تصل إليهم من مصادر غير موثقة، ولذلك سيتم توضحيها في شكل نقاط سريعة:

1-الدولة العثـمانية مالهاش علاقة بالإمام "عثمان بن عفان" رضي الله عنه.. متسمية كذلك على اسم "عثمان الأول". ودا مكانش صحابي.. كان شخص تـافه كده.

2 ـ "الرواق العثماني" في عمارة المسجد الحرام مالوش علاقة بالدولة العثمـانية.. وبينسب كذلك لسيدنا "عثمان بن عفان".

3 ـ المصحف العثمـاني، مالوش علاقة بالدولة العثـمانية.. دا المصحف اللي جمعه برضه الخليفة الراشد الثالث سيدنا "عثمان بن عفان".

-4الخط العثـماني، مش منسوب للدولة العثمانية. دا الخط اللي اتكتب به المصاحف في عهد سيدنا "عثمان بن عفان".. واتسمى كده لأنهاتكتب به أول مرة في المدينة في عهده.

5 ـ الدولة العثمـانية مسابتش تراث ثقافي يذكر.. حتى معمارها وموسيقاها وزخارفها، كانت على يد الصناع المصـريين.

6 ـالدولة العثمـانية مقدمتش مخترع واحد، عبر 6 قرون.. ومظهرش فيها غير الأفغاني "هزارفن أحمد جلبي".. ودا اخترع آلية للطيرانالشرعي، وحلق بيها وهبط بنجاح.. فنفوه للجزائر عشان "الطيران حرام ولا ينبغي إلا لسيدنا سليمان".. ومات في السجن هناك.

والثاني هو "تقي الدين الشامي".. ومكانش عثـماني.. زي اسمه ما بيقول.. كان شامي.. وحاربوه وقرفوه واتهموه بالهرطقة وضيقوا عليهوهدموا مرصده، لحد ما هج وسابلهم أسطنبول ورجع قعد في دمشق.

7ـلغواصة العثـمانية "عبد الحميد"، اللي بتعمل بالطاقة البخارية، وتطلق طوربيد.. مش اختراع ولا صناعة عثـمانية.. كانت هدية منانجلترا.

-8 مخترع الطوربيد مكانش العثـمانيين.. أول طوربيد في التاريخ عمله رجل من دولة المماليك اسمه "حسن الرماح".. وكان بينطلق منالسفن.

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-9 العثمـانيين مكانوش "منارة العلم وإلخ" لآخر هذا الهراء.. العثـمانيين حرموا الآلة الكاتبة.. وفضلنا نكتب بالريشة والمحبرة، بينما اوروبابتنسخ وتطبع آلاف الكتب.

-10 العثـمانيين مش هم اللي رسموا خرائطهم الملاحية.. كل دي خرائط الملاح الإماراتي "أحمد بن ماجد".

-11 العثـمانيين مش عرب.. ولا تمتد أصولهم لسيدنا "عثمان بن عفان".

-12 العثمـانيين ماحاربوش ضد اي حملة صلـيبية.

-13 العثـمانيين مكانش لهم أي أكلات مميزة، ومش هم اللي ابتكروا المحاشي والحلويات وإلخ. كانوا بيعتمدوا على الشواء وبس.. الأكلاتدي معظمها مسروق من مصر والعراق وسوريا وتونس والجزائر.

-14 العثـمانيين ماهزموش المغـول.. و"تيمورلنك" قائد المغـول أسر السلطان العثـماني "بايزيد الأول" وحبسه في قفص قرود لحد ما مات.

-15 بخلاف الأمصار المحتلة، أهل اسطنبول نفسهم ثاروا على الحكم العثـماني عدة مرات.. وكانت الثورات دي بتقمع بالسلاح بالخيالة والإنكشارية، اللي بعد قمع الثورة، كانوا بيعملوا ثورة بدورهم.. عشان يقبضوا من السلطان مقابل ما حموه واجهضوا له الثورة، يعني مكانتش جنة الله في الأرض.

-16 تاريخيًا أكتر من 30 مـذبحة، قامت بها الدولة العثـمانية.. عدد ضحاياهم فاق عدد ضحايا القنبلتين الذريتين في الحرب العالمية الثانية بعشرين مرة على الأقل.. من ضمنها مذبحة القاهرة ومذابح الآشـوريين والمجاعة الكبرى في لبنان - 1915-1918 - وإبادة ثلثي الأرمـن.











