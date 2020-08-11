شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. شاهد خطوات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات وينطلق الماراثون الانتخابي لمجلس الشيوخ 2020، داخل محافظات الجمهورية، وذلك يومي 11- 12 أغسطس الجاري، ويومي 9، 10 أغسطس خارج مصر، خطوات كثيرة تقوم بها الدولة ومؤسساتها من أجل تسهيل المهام على الناخبين في الداخل، والخارج، والعمل على خروج الانتخابات بشكل يعبر عى إرادة هذا الشعب المصري.

”الخليج 365” تجيب عن السؤال الذى يخطر في بال كل المصريين، كيف ينتخب المواطن بداية من دخوله مقر اللجنة الانتخابية، وذلك حتى لا يتعرض صوته الانتخابي للبطلان، يحتاج إلى خطوات مهمة لابد من أن يتبعها الناخب أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 .