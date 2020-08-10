شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلة دهسا تحت عجلات قطار بالمنيا أثناء عبورها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت طفلة بمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، مصرعها بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي اخطارا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين مصرع الطفلة رحمة يوسف 6 سنوات، بعد تعرضها لصدمة قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد.

وبسؤال والدتها أكدت ما جاء بالتحريات، وتحرر محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.