شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالتجمع الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يدلي أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تجرى غدا بمدرسة سيزا نبراوى في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، الساعة العاشرة صباحا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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