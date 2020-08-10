شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد اللجنة العامة واللجان الخاصة بانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، عددا من المقرات واللجان الانتخابية للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية المنفذة وفق الخطة التي أعدتها المحافظة استعداداً لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11و12 أغسطس الجاري.

واستهل المحافظ جولته بزيارة مقر لجنة العامة للفرز بمركز شباب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل،للتأكد من جاهزيتها لاستقبال السادة المستشارين المشرفين على فرز الأصوات، متفقدا التجهيزات المتوفرة (المقاعد والإضاءة والإجراءات الاحترازية المتبعة واشتراطات الأمن والسلامة وغيرها)، موجها بعمل مراجعة شاملة دائمة لكافة المرافق بمقر اللجنة والاطمئنان على أنها تعمل بالكفاءة المطلوبة باستمرار.

كما تفقد المحافظ عدداً من اللجان الانتخابية الفرعية بمدينة بني سويف،حيث اطمأن على توافر التجهيزات المطلوبة من أماكن الانتظار وعمل المظلات لحماية الناخبين من حرارة الجو، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة بكل لجنة للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم، مشددا بضرورة المتابعة على مدارالساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال يومي الانتخابات والتواصل الدائم مع قوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها،وموجها بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها.

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كما تفقد المحافظ الاجراءات الوقائية المنفذة (تطهير وتعقيم اللجان،وبوابات التعقيم...إلخ)، مشددا على أهمية التوعية الدائمة بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية،من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية وتحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين مع الالتزام بارتداء الكمامات أثناء عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم،بالإضافة إلى توافر مواد التعقيم والتطهير، وتطهير مقرات المراكز واللجان الانتخابية قبل وبعد عملية الاقتراع طوال أيام الانتخابات.

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ لاستقبال مليون و875 ألف مواطناً«ممن يحق لهم التصويت»موزعين على481 مركزاً انتخابيا يضم 532 لجنة انتخابية فرعية،مشددا على أهمية الالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات،بهدف إنجاح العملية الانتخابية،وخروجها بالشكل الذي يليق بهذا الاستحقاق الدستوري،مشيرا إلى أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة يقتصر على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة لسير الانتخابات من حيث تجهيز المقرات الانتخابية واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة، مؤكدا على أن أجهزة المحافظة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وجدًد المحافظ دعوته لمواطني بني سويف بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري لنثبت للعالم أن مصر قادرة أن تتحدى كل الظروف،ونبرهن على وعينا الوطني،وانتمائنا اللامحدود للوطن،داعيا المواطنين بعدم الالتفات لدعاوى أهل الشر، أوالدعاوى السلبية والمغرضة التي تأتي في محاولة يائسة لعرقلة جهود التنمية، مطمئنا أهالينا بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في سبيل إنجاح عملية الاقتراع، من خلال توفير التأمين الكامل، والإجراءات الاحترازية اللازمة.

رافق المحافظ بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء محمود ضياء رئيس مدينة بني سويف، والأستاذة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ إبراهيم دهشان مدير عام الشباب بمديرية الشباب والرياضة، والأستاذ معتز حسن مدير إدارة تعليم بني سويف.