أخبار مصر اليوم.. "الضرائب": تطبيق الفاتورة الإلكترونية على 134 شركة منتصف نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، "الضرائب": تطبيق الفاتورة الإلكترونية على 134 شركة منتصف نوفمبر المقبل، حيث أكد سعد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك تطوير وميكنة كاملة لإجراءات وعمليات المصلحة والبعد عن العمليات اليدوية، مضيفًا أنه سيتم تطبيق العمل بالفاتورة الإلكترونية على 134 شركة للبدء بحلول 15 نوفمبر 2020.

"الضرائب": تطبيق الفاتورة الإلكترونية على 134 شركة منتصف نوفمبر المقبل

أكد سعد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك تطوير وميكنة كاملة لإجراءات وعمليات المصلحة والبعد عن العمليات اليدوية، مضيفًا أنه سيتم تطبيق العمل بالفاتورة الإلكترونية على 134 شركة للبدء بحلول 15 نوفمبر 2020.

قوات الشرطة تنتشر فى الشوارع لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

انتشرت قوات الشرطة بالشوارع لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، غداً الثلاثاء، وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، مع تسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وفاة مصطفى حفناوى.. "تويتر" يتحول لدفتر عزاء لنعى اليوتيوبر الشهير

ظهر اسم اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوى فى قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بمصر، اليوم الإثنين، فور إعلان وفاته، بعد صراع مع المرض، وغرد رواد "تويتر" لنعيه وللتعبير عن حزنهم الشديد لوفاته، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا بأكثر من 14 ألف تغريدة.

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا وعيار 21 يسجل 910 جنيهات للجرام

سجلت أسعار الذهب مساء اليوم في مصر ارتفاع بقيمة جنيهين ليبلغ عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 910 جنيهات للجرام في سوق الصاغة، عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 2035 عقب هبوط محدود صباح اليوم.

7 حالات كورونا جديدة فى المصرى البورسعيدى

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك7 حالات كورونا جديدة ظهرت فى صفوف فريق المصرى البورسعيدي بعد إجراء مسحات أمس، الأحد، وذلك ضمن المسحات التى أجريت لهم ولعدد إضافي من اللاعبين معظمهم من الناشئين، فى محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم، ليصل عدد المصابين فى المصرى إلى 23 إصابة.

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يقدم استقالته إلى الرئيس ميشال عون

قدم حسان دياب ، رئيس الحكومة اللبنانية استقالة حكومته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على خلفية انفجار مرفأ بيروت والأحداث التى تلته، حيث قدم عدد من أعضاء الحكومة والبرلمان استقالتهم احتجاجا على ما وصفوه بفساد الطبقة السياسية ، وبحسب ما ذكرت قناة العربية فى نبأ عاجل ، قدمت وزيرة العدل ماري كلود نجم ، استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب، وتعتبر بذلك الاستقالة الثالثة لوزراء فى الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت.

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آخر ما كتبه مصطفى حفناوي قبل وفاته.. اللهم حسن الخاتمة وآيات قرآنية (فيديو)

رحل عن عالمنا البلوجر مصطفى حفناوي، وأعلن أصدقاؤه وفاته في المستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ، وبسبب تشخيص خطأ أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة، تاركاً شعبية ضخمة وحبا كبيرا من الكثيرين، الذين حولوا منصات السوشيال ميديا لحملات ضخمة للدعاء له.

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج في يومها الثانى.

الوطنية للانتخابات تسلم المحاكم كمامات وأدوات تعقيم انتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة انتهت من تسليم 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أمس الأحد، المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم الوقاية من جائحة فيروس كورونا، لاستخدمها أثناء عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

الجيش اللبنانى يعثر على 5 جثث لضحايا انفجار مرفأ بيروت

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للجيش اللبنانى، بالتعاون مع فرق الدفاع المدنى، وفوج الإطفاء وفريقى البحث والإنقاذ الروسي والفرنسي من انتشال خمس جثث لضحايا انفجار مرفأ بيروت"، مؤكدة استمرار عملية البحث على باقي المفقودين.

أنطونيو بانديراس يعلن إصابته بكورونا: سأحتفل بعيد ميلادى الـ60 بالمنزل

أعلن الممثل الإسبانى الشهير، والمخرج والمنتج أنطونيو بانديراس إصابته بفيروس كورونا، وقال: "أنا بحالة جيدة نسبيا ولكننى متعب قليلا عن المعتاد، ولكنى سأضطر للاحتفال بعيد ميلادى ال60 فى المنزل، لأننى فى الحجر الصحى"، حسبما قالت صحيفة "كوبى" الإسبانية.

مصرع 6 مواطنين وانهيار 500 منزل بالسيول والأمطار فى ولاية الجزيرة بالسودان

لقى ستة مواطنين مصرعهم، وطال التدمير 10 قرى وانهار اكثر من 500 منزل من جراء السيول والأمطار الغزيرة التى تأثرت بها أجزاء كبيرة من ولاية الجزيرة، أمس الأحد، بكل من محليات جنوب الجزيرة والمناقل القرشى.

خبير لديلى ميل: انفجار بيروت لاحتراق صواريخ عسكرية وليس نترات الأمونيوم

قال دانيلو كوبى وأحد خبراء المتفجرات الرائدين والذى يبلغ من العمر 56 عامًا، من بارميزان فى إيطاليا أن انفجار بيروت الذى قتل العشرات وأصاب الآلاف ودمر مئات المنازل نتج عن احتراق صواريخ عسكرية وليس نترات الأمونيوم لأن سحابة الانفجار كانت برتقالية وليست صفراء.