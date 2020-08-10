شكرا لقرائتكم خبر عن «إيفا فارما» تنتج 500 ألف عبوة «باراسيتامول»: «ستوبادول» خافض للحرارة ومسكن للألم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتزم شركة «إيفا فارما»، إحدى شركات الأدوية العالمية العاملة في أكثر من 40 دولة حول العالم وتتخذ من القاهرة مركزًا رئيسيًا لها، تعزيز الكميات المطروحة من أدوية «باراسيتامول» في السوق المصرية عبر إنتاج 500 ألف عبوة من دواء «ستوبادول»، «Stopadol».

وقال الدكتور إبرام وجيه، مدير تسويق بشركة إيفا، إن إقبال المواطنين زاد بكثرة على الأدوية المحتوية على المادة الفعالة «باراسيتامول»، بسبب فعاليتها في خفض الحرارة وتسكين الألم في عدد كبير من الأمراض، ومؤخرًا أثبتت فعاليتها في خفض حرارة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن فعاليتها في خفض حرارة مرضى الأنفلونزا ونزلات البرد، ما يدفع المواطنين لتزايد الإقبال عليها.

وأضاف «وجيه»، في تصريحات صحفية له، اليوم، أن «إيفا فارما» حريصة على توفير حزمة من العلاجات المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد بالسوق المصرية، مثل «أوسوفورتين»، و«ليمتلس سي زنك»، و«ميلجا»، وهي أدوية تضم فيتامينات ترفع كفاءة مناعة الجسم، أو علاجات مضادة للفيروسات مثل «رمديسيفير إيفا فارما»، والأدوية التي تستخدم كمضاد للتجلطات مع بعض حالات كورونا، مثل المضاد الحيوي «موكسيفلوكس»، و«ابيكساتراك»، وهو مضاد للتجلط أيضًا، فضلاً عن «ستوبادول»، الذي يضم المادة الفعالة «باراسيتامول».

وأوضح أن الدواء يستخدم لتخفيف أعراض كورونا، ونزلات البرد وخفض درجة الحرارة، وتسكين الألم الخفيف إلى المتوسط مثل الصداع، الصداع النصفي، ألم الأعصاب، ألم الأسنان، ألم الحلق، آلام الدورة الشهرية، إزالة أعراض الإلتواء، الآلام الروماتيزمية، عرق النسا، آلام الظهر (اللومباجو)، إلتهاب النسيج الليفي، آلام العضلات، تورم وتصلب المفاصل.

خافض للحرارة ومسكن للألم ستوبادول

إيفا فارما