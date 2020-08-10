شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم أسوان» تقبل تحويل طلاب المعاهد الأزهرية إلى مدارسها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن قبولها طلبات تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية إلى مدارسها للعام الدراسي 2020/2021، وذلك حتى الخميس ٣ سبتمبر.

وأضافت مديرية التعليم أن يكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب، ولا يعتد بهذا التحويل إلا بعد موافقة الجهة المنقول إليها الطالب، على أن يتم تسليم طلبات التحويل بالنسبة للمرحلة الإبتدائية (بداية من الصف الثاني)، وذلك بإدارة التعليم الإبتدائي بديوان المديرية، ويتم تسليم طلبات التحويل بالنسبة للمرحلة الإعدادية بإدارة التعليم الإعدادي بديوان المديرية.