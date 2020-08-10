شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإندونيسي: 1.5 مليار دولار سنويًا حجم التبادل التجاري مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير حلمي فوزي سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، إن التطور الذي لحق بالاقتصاد المصري يعد إنجازا كبيرًا في مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة المصرية عبر إستراتيجية واضحة وهادفة، وما يتبع ذلك من تنشيط للأعمال، والمشروعات الصناعية والتجارية والإستثمارية، والصادرات والواردات المصرية .

جاء ذلك خلال زيارة سفير إندونيسيا للغرفة التجارية في الإسكندرية الاثنين، وكان في استقباله أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط «اسكامي»، والوفد المُرافق له من أعضاء البعثة الدبلوماسية بسفارة إندونيسيا بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده بالقاهرة.

وأكد السفير أن هناك خطى ثابتة نحو فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين وخاصة بعد الزيارة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في سبتمبر 2015 خلال جولته الآسيوية، مما أعطى دفعة قوية ونقطة انطلاق لتطوير وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين، والتي ستنعكس بالإيجاب على التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين مصر وإندونيسيا.

وأعرب «فوزي» عن شكره وتقديره للدور الإيجابي التي تقوم به غرفة الإسكندرية في تعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين مصر وإندونيسيا، وذلك من خلال تنظيم مؤتمرات دولية ومنتديات أعمال مشتركة واستقبال وفود رجال أعمال من إندونيسيا بالإسكندرية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبحث سبل تعاون مشترك وتبادل الخبرات التجارية والصناعية بين الجانبين.

وأضاف أن الغرف التجارية هي بمثابة أذرع رئيسية للتنسيق الناجح للأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز التعاون في مجال المساعدة الإنمائية، والتعاون التجاري من خلال المعارض والبعثات والتعاون الإقليمي محورين للمنظمات المتعددة الأطراف.

وشدد «فوزي» على عمق العلاقات التي تربط بين شعبي مصر وإندونيسيا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة التعليمية والبحث العلمي هو الطريق الصحيح لتمكين أي دولة اقتصاديا، مشرا إلى أن مصر كانت أحد الشركاء التجاريين والمحوريين لإندونيسيا، وأنها البوابة الرئيسية لدخول منتجاتنا إلى قارة أفريقيا، فقد سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا على مدار الخمس سنوات الماضية اتجاها إيجابياً، يتراوح بين 1.2 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، مؤكدًا أن مصر تشارك مع شركائها التجاريين في المعرض الإندونيسي للصادرات السنوي في جاكرتا، إذ يسهم هذا المعرض بشكل كبير في تعزيز التجارة بين البلدين، وإن إقامة مثل هذه المعارض الدولية أسهمت إيجابيا في زيادة أعداد السائحين المصريين الذين قاموا بزيارة إندونيسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، والذين تم تسهيل دخولهم ايضاً من خلال الإعفاء من التأشيرة، كما زادت هذه البرامج الترويجية من الزيارات السياحية الإندونيسية إلى مصر.

وأوضح السفير أن الصادرات الرئيسية لإندونيسيا بمصر تتمثل في زيت النخيل ومشتقاته، الألبان، الإطارات، المطاط، الخيوط الإصطناعية، الورق، الدهون النباتية، الخشب الرقائقي، المنتجات الحرفية والتوابل، بينما تنحصر واردات إندونيسيا الرئيسية من مصر في الفوسفات، والمنتجات الزراعية التي تتمثل في الفاكهة والأسمدة الكيماوية ومنتجات زيت الزيتون والتمور.

وشدد السفير الإندونيسي على أن حكومة أندونيسيا تعمل وتركز اهتمامها في البحث عن أماكن جديدة خارج أراضيها لخلق مناخ استثماري للاستفادة بما توصلت إليه أندونيسيا من تقدم تكنولوجي من خلال الارتقاء بالمستوى المتميز للمنظومة التعليمية والبحثية؛ وتسخير كافة سبل الابتكار، والإبداع في المجتمع الإندونيسي، بالإضافة لجلب المستثمرين داخل الأراضي الأندونيسية.

وأعرب السفير، عن خالص امتنانه لحكومة وشعب مصر لما لديهما من علاقات تاريخية قوية ومتينة تغمرها روح الأخوة والصداقة، ولا سيما الأزهر الشريف على الترحيب والاستضافة.

وأضاف، يوجد لدى مصر وإندونيسيا العديد من أوجه التشابه التي قد توفر مجالاً أكبر للتعاون بما في ذلك البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم تنمية الاقتصاد، حيث يعتبر مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاسم للغاية لتوفير الإتصال ودعم أنشطة الأعمال والمعاملات والاقتصاد الإبداعي والرقمي في العالم الحديث، حيث أن أندونيسيا تهدف إلى إنشاء المزيد من الشركات الناشئة في يونيكورن في المستقبل، وتهدف إلى إقامة تعاون وثيق مع مصر في هذا القطاع.

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بدوره أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة على أن العلاقات الوطيدة والصداقة بين مصر وإندونيسيا لا سيما في السنوات الأخيرة أسهمت في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين إلى الأمام دائماً في إطار شراكة حقيقية بين البلدين، لافتا إلى أن العلاقة المتميزة بين البلدين لا تشمل العلاقات التجارية والاستثمارية فحسب بل تشمل أيضاً التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والتعاون السياسي والثقافي والفني.

واستعرض الوكيل والسفير الإندونيسي الوضع الاقتصادي العالمي بعد جائحة كورونا، وقد كان هناك تطابق في وجهات النظر بين الجانبين حيث أكدا أنه في عالم ما بعد جائحة COVID-19 أصبح من الضروري أن يكون النمو في فضاء التجارة الدولية ليعكس المصالح الوطنية والإقليمية، فمن خلال العمل المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة، يمكن لغرف التجارة تحقيق أهداف مشتركة وتحسين القدرة التنافسية ودفع الأعمال التجارية إلى الأمام من خلال اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام، في الشراكات القائمة على تحقيق الأهداف والتقدم هي محرك البدء.

كما أكد الجانبان بأنه لا يمكننا التكهن بعودة الأمور كسابق عهدها، فقد اخترقت هذه الجائحة حياتنا في جميع أنحاء العالم، والمساس بالأرواح البشرية، فإن النتائج ستكون دائمة ويجب التعامل معها برؤى مختلفة في جميع العالم بعد ذلك، ويجب أن تركز كل من غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص على تحديات الوضع الحالي والتطورات المتعلقة بجائحة COVID-19 وآثارها على قطاع الأعمال والإقتصاد، ومن ثم مراجعة الجهود على جميع المستويات لدعم الإستمرارية وقد وحدا القطاعان العام والخاص جهودهما لإدارة الأزمة، ولا سيما للمثابرة في حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان استمرارية العمل، هذا وبالإضافة إلى مكافحة انتشار فيروس COVID-19 يحتاج القطاع الخاص إلى حزم التحفيز التي بدأتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمنظمات، بالإضافة إلى تدابير لفتح الشركات جزئياً وضمان الاستقرار الاقتصادي.

كما أكد الجانبان أهمية تطوير التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والابتكارية والعلمية والفنية والسياحية والثقافية، وكذلك التعاون في مجال الزراعة من خلال تبادل الخبرة المتقدمة ونتائج البحوث العلمية.

وفي نهاية اللقاء تبادلا أحمد الوكيل والسفير حلمي فوزي تسليم دروع تكريم لبعضهما البعض تقديراً لجهودهم المُتضافرة ودورهم المُتبادل والمُتكامل في دعم العلاقات المصرية الإندونيسية، كما جدد السفير حلمي فوزي خالص شكره وتقديره لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للغرفة مع خالص امتنانه على حفاوته والوفد المرافق له، متمنياً لغرفة الإسكندرية استكمال الجهود فيما تم الاتفاق عليه لما فيه خير للشعبين المصرى والإندونيسي الصديقين.