مصر | الإنذار عقوبة موظف تعدى على محامي شئون قانونية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإنذار عقوبة موظف تعدى على محامي شئون قانونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، العليا، بمجازاة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة العامة للبترول- مدیر عام، بعقوبة الإنذار لتعدية بالقول علي أحد محامي الشئون القانونية بالشركة بعد انتهاءه من التحقيق مع احد زملائة قائلا "اللي في التحقيق شغل تعريص".

وقالت المحكمة: إن المحامي بالإدارة القانونية بالشركة العامة للبترول قدم شكوى إلى إدارة التفنيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل ضد مدير عام شئون قانونية بالشركة بسبب تحدثه معه بطريقة غير لائقة في21 يوليو 2019 بعد الانتهاء من التحقيق مع أحد زملائه بالشركة، وذلك أمام بعض العاملين بإدارة الشئون القانونية قائلا له "اللي بيحصل في التحقيق دا شغل تعريص".

وأوضحت المحكمة انه لما كان هذا المسلك من جانب المحال بعد خروجا منه على مقتضيات الأدب وحسن الخلق حيث خاطب زميله في الشركة بألفاظ غير لائقة يتنافي استخدامها مع الاحترام الواجب منه الزملائه في العمل ولما يجب أن يتسم به أسلوب التخاطب بينهم من أدب ووقار، فإنه بذلك يكون قد خرج على مقتضی الواجب الوظيفي، وأخل اخلالا جسيما بواجباته الوظيفية، وهو ما يشكل مخالفة تأديبة تستوجب مجاز اته عنها بالجزاء المناسب.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار حاتم محمد داوود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حازم البهنسي منصور، محمد علی حسین محمد نصر، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، وسكرتارية السيد محمد حسن عبد المقصود.

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وفي سياق متصل، انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة ورئيس الجمعية العمومية، إلي وجوب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة حتى وأن كانت المحكمة التى صدر الحكم عنها غير مختصة نوعيًا من الاساس بنظر المنازعة.

وأوضحت الفتوي، أن ذلك يأتي تأسيسًا على أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد– وبحق- الضمان الحقيقي والتطبيق العملي للتوجيه الدستوري بكفالة حق التقاضي، إذ إن مجرد النفاذ إلى القضاء في ذاته لا يعدُّ كافيا لضمان وحماية الحقوق، وإنما يقترن هذا النفاذ دومًا بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان على تلك الحقوق بعد صدور الأحكام بإقرارها، وهو ما حرص الدستور السابق الصادر عام 1971 على تأكيده، كما أكده الدستور الحالي في ختامه للباب الرابع بنص المادة (100) من أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، ذلك أن تنفيذ الأحكام يندمج في الحق في التقاضي ويعدّ من متمماته لارتباطه بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثقى، وآية ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية ولكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون.

وتابعت الفتوى، أن جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلِس الدولة تسرى فى شأنها القواعِد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، وبما يستوجبه ذلِك من الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها، ودون أن يترتب على الطعن فيهاــ سواء أمام المحكمة الإدارية العُليا أو محكمة القضـاء الإدارى ــ وقف تنفيذها، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون ــ فى الحالة الأولى ــ أو محكمة القضاء الإدارى ــ فى الحالة الثانية ــ بغير ذلِك.

واختتمت الفتوي، أن بناءًا على ذلك لا يجوز الامتناع عن تنفيذ أى حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة على سند من القول بأن المحكمة التى اصدرته لم تكن مختصة بنظر الدعوى؛ إذ إن ذلك مردود بأن هذا الحكم يُعد من الأحكام واجبة النفاذ، ولا يجوز المجادلة فيما قضى به إلا باتباع طريق الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا.

صرح بذلك المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.