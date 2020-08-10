شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق 22 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الاثنين، إنه تقرر إطلاق المرحلة الأولى من التنسيق، 22 أغسطس الجاري، عقب الانتهاء من اختبارات القدرات في مختلف الجامعات.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تخصيص 4.8 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات، وأن التداعيات التي نتجت عن جائحة الكورونا أكدت على أهمية الانتهاء من هذه الخطة في أقرب وقت.

وشدد «عبدالغفار» خلال جولة تفقدية لمقر مكتب التنسيق الرئيسي الجديد بجامعة عين شمس، أمس على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأسرهم، وشدد على إتباع العاملين بالتنسيق لتعليمات التباعد الاجتماعي، والتطهير، وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية استلام الأوراق، والطلبات، والتعامل المباشر مع الطلاب وغيرها.

وأشار الوزير إلى أن أعمال التنسيق تتم بشكل إلكتروني بالكامل منذ سنوات وبنجاح، وهو ما يضمن سلامة الجميع، موضحًا تجهيز مقر لاستقبال الطلاب المتقدمين للتنسيق بكل جامعة، بحيث يتوجه كل طالب لأقرب جامعة لمقر سكنه، في حالة وجود أي استفسارات أو طلبات.

وأكد «عبدالغفار» على أن مقر التنسيق الرئيسي في أتم جاهزيته لاستقبال جميع الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وكذلك الشهادات المعادلة، كما تفقد الوزير المكاتب والقاعات المخصصة لاستقبال الطلاب، واطمئن على توفير الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بالمكان، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم، مؤكدًا على أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة في التعامل مع الشكاوى والطلبات، مشيدًا بتفهمهم واستماعهم لمشاكل المواطنين، والتحقيق فيها، وتلبية طلباتهم.

وأكد الوزير على أن الانتهاء من استعدادات التنسيق يأتي استكمالا للجهد الكبير الذي بذلته منظومة التعليم الجامعي بكل مؤسساتها في إتمام العام الدراسي السابق بنجاح، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المسؤولة عن متابعة امتحانات الفرق النهائية بالمجلس الأعلى للجامعات، مازالت تتابع عن كثب مهمة اجتياز طلاب الفرق النهائية لامتحاناتهم والحصول على شهادات التخرج بنجاح، لافتًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في تجاوز أزمة كورونا في مجال التعليم والتعليم العالى من خلال ضمان سير العملية التعليمية بما يحقق أهدافها ويحافظ على مصلحة الطلاب.

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