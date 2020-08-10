شكرا لقرائتكم خبر عن الكنترولات تستقبل طلاب الثانوية المتظلمين للاطلاع على كراسات الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل كنترولات الثانوية العامة، لليوم الثانى على التوالى، طلاب الثانوية العامة المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة 2020، لتمكينهم من الاطلاع على كراسات الإجابة، أتاحت الوزارة للطلاب المتظلمين الاطلاع على كراسات الإجابة وكتابة ملاحظاتهم لفحصها من قبل مقدرى الدرجات ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية.

وتصدرت مواد اللغة العربية والفيزياء واللغة الإنجليزية والتاريخ قائمة المواد المتظلم منها.

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وقال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم فى نتيجة الثانوية العامة يوم الخميس 6 آلاف طالب، ويوم السبت شهد 10433 طلب تظلم، أما اليوم شهد 12930 طلب تظلم منها 5418 لغة عربية، واليوم أعلى رصد للتظلم في مادة اللغة العربية.

وأوضح، أن التكدس على الشبابيك بسبب السماح لدفع الرسوم فورى بالكنترول، رغم التوجه بالدفع في البنوك، حيث تم توفير الخدمة لمن لم يستطع الدفع في البنوك، ولكن حدث التكدس والكل ذهب للدفع في فورى الكنترول، ويجب الالتزام.

وقدم نائب وزير التربية والتعليم، نصائح للطلاب عند كتابة الملاحظات، لا يجب أن تقول "جبت 3 والمفروض 9، لأن ذلك إعادة تقدير"، متابعا: "لو شاطب على إجابة مقروءة وتكون واضحة اطلب تصحيحها، وهى فرصة مهمة، وكذلك المسودة، قد تكون كاتب حاجات في مسودة ومحدش بص عليها، وكذلك الأجزاء غير المصححة، لو القلم مشى بالأحمر على جزء بالسؤال وساب جزء قول الجزء دا غير مصحح، ودى الحاجات التظلم بيفحصها وبتجيب نتيجة".