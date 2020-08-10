شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. انتخابات مجلس الشيوخ.. إزاى تعرف مكان لجنتك الانتخابية × 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر يومي 11، 12 أغسطس الجارى، وسط تطبيق إجراءات احترازية داخل اللجان تشمل التعقيم والتطهير، والتشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم بالإضافة لارتداء الكمامات الواقية.

وفى هذا السياق، أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الخطوات لتسهيل المهام على المواطنين، ليتعرف على مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه فى الكشوف الانتخابية.

وفى هذا التقرير، يقدم ”الخليج 365” لجمهوره من القراء، 3 خطوات للتعرف على مكان اللجنة الانتخابية لكل ناخب.

عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg بعد إدخال الرقم القومي كاملا.

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إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.

الاتصال بالخط الساخن 141 وتتبع كافة الخطوات المطلوبة.



