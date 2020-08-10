شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ملحوظ على "السفارى الجبلى" بأودية البحر الأحمر بعد انخفاض كورونا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد رحلات السفارى الجبلى بمحافظة البحر الأحمر للانطلاق من جديد بعد توقف دام لشهور بسبب كورونا، حيث انطلقت خلال فترة عيد الأضحى المبارك عدة رحلات سفارى لسياح مصريين زارو الغردقة ومرسى علم وخاصة المحميات الطبيعية جنوب البحر الأحمر بعد إعلان وزارة البيئة فتح المحميات.

من جانبه قال وائل ابو عيسى، أحد منظمي رحلات السفاري الجبلي بمدينة مرسي علم جنوب البحر الأحمر، إن جميع الشركات ومنظمي رحلات السفاري مستعدون للانطلاق فور عودة السياحة الخارجية بقوة لمرسي علم، مؤكدا أن الرحلات السياحية الجبلية تعمل إلا أنه لا يوجد إقبال عليها بسبب عدم وجود سياحة خارجية أوروبية.

وأضاف منظم رحلات السفاري، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن هناك مناطق شهيرة بالبحر الأحمر تم وضعها علي رأس رحلات السفاري الجبلي منها وادي الله وادي الدخان وجبل الشايب في الغردقة فضلا عن جبل القطار الشهير.

وتابع أن في مرسي علم تكون وادي الجمال علي رأس الرحلات الجبلي، حيث أن رحلات السفاري الجبلي في مرسي علم لها طابع خاص ترتيب مختلف لبعد المناطق الجبلية عن الفنادق التي يقيم بها السياح، وأن أفضل اماكن الرحلات السفاري هي منطقة محمية وادي الجمال والتي تصل مسافتها الي قرابة 200 كيلو متر داخل عمق صحراء.

وأضاف عيسى لـ" الخليج 365"، أن هناك رحلات سفاري تبدأ من بداية اليوم وتنتهي في وقت متأخرة من الليل، يشاهد السياح فيها المزارات الجبلية مثل معبد سرابيس بوادي الجمال، وكذلك يشاهد النجوم من صحراء مرسي علم، حيث تظهر النجوم بكثافة عالية ممن يراها في المدينة.

وأضاف أن هناك من يقيم ليله كاملة في حضن الصحراء يري خلالها ما لا يراه في بلاده من جمال الفضاء والنجوم، وكذلك يسهر علي أضواء القمر، مؤكدا أن أغلب الجنسيات الوافدة علي تلك الرحلات الايطاليون يليهم الفرنسيين والالمان، حيث أنهم يعيشون حياة الطبيعة ليل ونهار ويشاهدون كذلك أشجار الاكاسيا والاراك وكذلك بئر ام كابو داخل محمية وادي الجمال.

من جانبه قال الخبير السياحي أبو الحجاج العماري، إن شركات السياحة ومنظمي رحلات السفاري بدأوا الترويج لرحلات السفاري عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك مواقعها الإلكترونية، حيث بدأت تلك الشركات في تنظيم رحلات سفاري بمرسي علم لمجموعات سياحية مصرية استعدادا لوصول الأوربيين لمرسي علم خلال شهر اغسطس الجاري .

Advertisements

وأضاف أبو الحجاج العماري، لـ"الخليج 365"، أن مرسي علم متميزة في رحلات السفاري، حيث أن اغلب المنشئات العاشقة لرحلات السفاري هي الجنسيات الاوربية مؤكدا علي أن الايطاليين والألمان أكثر الجنسيات تقوم برحلات السفاري في رحلات ليلة لمشاهدة النجوم والفلك في صحراء مرسي علم .

من جانبه قال عمر فتحى أحد منظمي رحلات السفاري بمدينة الغردقة، إن منطقة وادي مليحة من أشهر المناطق التي تصل اليها رحلات السفاري بالغردقة وإن وادى مليحة من الأماكن ذات الطابع الخاص، حيث إنها تعتبر ضمن امتداد جبل الدخان وجبل شايب البنات الذى يعد أعلى قمة فى البحر الأحمر وتسمى أفرست البحر الأحمر.

وأضاف فتحي لـ"الخليج 365"، أن هناك رحلات سفاري وصلت لوادي مليحة خلال الفترة القليلة الماضية بعد وصول رحلات من اوكرانيا وبيلا روسيا وسويسرا، وأن تلك المنطقة تعد رحلات السفارى إليها رحلات خاصة "بالطلب"، حيث يقصدها دائمًا العاملون فى الطبيعة والمستكشفون والجيولوجيون، لأن الجبال المحيطة به، تمتلك تنوعًا جيولوجيًا صخريًا مميزًا.