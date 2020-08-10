شكرا لقرائتكم خبر عن منعًا للتكدس.. وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتحديد مواعيد استلام العمل للدفعات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، بتحديد مواعيد لاستلام الدفعات الجديدة للعمل داخل ديوان مديرية الشؤون الصحية، لمنع التكدس والتجمعات، مع التشديد على العاملين وأفراد الأمن بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وتم الاتفاق على إستلام العمل لكل من الفئات (التسوية بالمؤهل الأعلي، الإعارة الخاصة بالأطباء) أبتداء من الاثنين 10 أغسطس وحتى الخميس 13 أغسطس 2020.

ويتم استلام العمل لكل من الفئات (تكليف دفعة الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان) أبتداء من الأحد 16 أغسطس وحتى الخميس 20 أغسطس 2020.

واستلام العمل لكل من الفئات (تكليف دفعة فنيين الإحصاء، وأخصائيات التمريض، وفنيات التمريض، التغذية العلاجية، الإرشاد الثقافي، فنيين الأجهزة الطبية) أبتداء من الأحد 23 أغسطس وحتي الخميس 27 أغسطس 2020.