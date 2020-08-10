شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام تكشف حجم خسائر السياحة العالمية فى النصف الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن أغلب الوجهات السياحية العالمية ، بدأت فى تخفيف قيود السفر وفتح بلادها للسياح، إلا ان قطاع السياحة شهد خلال النصف الاول من 2020 خسائر تعد الاسوأ فى تاريخ السياحة العالمية ، وبحسب منظمة السياحة العالمية ان 40٪ من جميع الوجهات في جميع أنحاء العالم خففت الآن القيود التي فرضتها على السياحة الدولية استجابةً لـ COVID-19.

وكشف رصد قامت به المنظمة حتى 19 يوليو الماضى، أن 22 من بين 87 وجهة قامت بتخفيف قيود السفر ، و رفعت أربعة فقط جميع القيود تمامًا ، في حين قامت 83 بتخفيفها مع إبقاء بعض الإجراءات مثل الإغلاق الجزئي للحدود ، و نشرت منظمة السياحة العالمية احصائية توضح الخسائر التى لحقت بمختلف المناطق حول العالم نتيجة توقف السياحة والسفر بسبب جائحة فيروس كورونا، مع مقارنتها بالأرقام التى حققها قطاع السياحة عالميا فى عام 2019 ، وجاءت الأرقام على النحو التالى

1. الإغلاق شبه الكامل دى إلى انخفاض بنسبة 98% في أعداد السائحين الدوليين حتى مايو.

2. خسارة 300 مليون سائح وفقدان 320 مليار دولار أمريكي في إيرادات السياحة الدولية.

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3. منطقة آسيا والباسيفك خسرت فى الفترة من يناير حتى مايو 2020 نسبة 60%.

4. منطقة اوروبا خسرت فى الفترة من يناير حتى مايو 2020 نسبة 58%.

5. منطقة الشرق الاوسط خسرت فى الفترة من يناير حتى مايو 2020 نسبة 52%.

6. منطقة افريقيا خسرت فى الفترة من يناير حتى مايو 2020 نسبة 47% من العام الماضى.

7. الامريكتين خسرت فى الفترة من يناير حتى مايو 2020 نسبة 47% من العام الماضى