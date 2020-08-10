مصر | نشرة حوادث الخليج 365: القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على المتهمين بسرقة فيلا رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

الجناينية" لغز الجريمة.. مصدر يكشف مفاجآت عن سرقة فيلا محمود الخطيب

أفاد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، أن المتهمين بسرقة فيلا رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عددهم 3 أشخاص، وكشف عن هويتهم حيث تبين أنهم عمال بحي الأشجار وعلى علم بسكان جميع الفيلات بالكومباوند.

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

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اعترف المتهمون بسرقة فيلا "محمود الخطيب" رئيس النادي الأهلي، بأنهم لاحظوا خلو الفيلا فعزموا على سرقتها، أملا في وجود مبالغ ثمينة ومصوغات ذهبية، ولكن لم يجدوا شئ سوى مسروقات بسيطة وأفاد المتهمون ويعملون جناينية بالكامبوند الكائن به الفيلا، بأنهم تسللوا عن طريق الباب الرئيسي، وكسروا جزء حديدي من النافذة للتسلل للفيلا، وقاموا بسرقة بعض المحتويات، منها لاب توب، كاميرا ديجيتال، ريسفيرات، أجهزة كهربائية.

لاب توب وكاميرا.. التفاصيل الكاملة لواقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

بعد مرور ٤٨ ساعة على حادث سرقة فيلا " محمود الخطيب" رئيس النادي الأهلي بحي الأشجار بكامبوند بأكتوبر، نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، من كشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية المتهمين.

حبس المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس المتهمين بسرقة فيلا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى داخل أحد الكمبوندات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة

حريق هائل في شقة بأحد الأبراج السكنية بالوراق

اندلع حريق هائل داخل شقة سكنية، بأحد الأبراج السكنية، بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.