شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية للسكة الحديد: ٣ ساعات ونصف متوسط تأخير القطارات يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت السكة الحديد أن متوسط تأخير القطارات في مختلف الخطوط بلغت ٣ ساعات و٣٥ دقيقة يوميًا، وذلك بسبب أعمال تجديدات السكة والإشارات. وكشفت الإحصائية الرسمية أن خط القاهرة / الإسكندرية كان الأول في التأخيرات بـ ٤٥ دقيقة تأخير يوميًا، وجاء خط بنها / بورسعيد الثاني بـ ٤٥ دقيقة يوميًا، في الوقت الذي بلغ متوسط تأخيرات القطارات في الوجه القبلى القاهرة / أسوان ساعة و٢٥ دقيقة يوميًا بسبب تجديدات السكة، منها ٤٠ دقيقة في المسافة بين القاهرة / أسيوط. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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