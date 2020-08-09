شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك التنمية الصناعية: مصر من الدول الأنجح عالميًا في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن المبادرات التي أطلقتها الدولة ساهمت في تنشيط عمل كافة القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث استفادت جميعها من مبادرات البنك المركزي، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تفوفت على كثير من الدول في التعامل مع أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر عانت على مدار سنوات طويلة من غياب الدولة، وهو ما استرده المصريون خلال الـ6 سنوات الماضية، من احترام للقيادة السياسية وعشق لوطنهم، مؤكدًا أن مصر من الدول الأنجح عالميًا في مواجهة كورونا.

وكشف فهمي أن قوة الجهاز المصرفي المصري ساعدت على امتصاص مختلف الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدولة، موضحًا أن قانون البنوك الجديد يواكب الطفرة التكنولوجية العالمية، ويُحقق الشفافية والحماية للمواطن.