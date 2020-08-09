شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج تستعرض جهود التضامن خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عددا من الشركات المشاركة فى مبادرة "تحالف القطاع الخاص ورجال الأعمال لمحاربة كورونا"، التى أطلقتها الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر.

ورحبت الدكتورة نيفين القباج بالمشاركين فى المبادرة، واستعرضت جهود وزارة التضامن الاجتماعى خلال أزمة كورونا، والتى شملت تجهيز أماكن استقبال المصريين العائدين من الخارج وإمداد القرى التى كانت قد عزلت بالمواد الغذائية وإمداد الأسر الأكثر احتياجا بالمواد الغذائية، وكذلك تطهير المؤسسات ودور الرعاية وإعداد خطط لتنظيم عمليات صرف المعاشات ومساعدات تكافل وكرامة .

وخلال اللقاء، قال الدكتور شريف كامل، رئيس الغرفة الأمريكية وعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن إنشاء الغرفة كانت فى أوائل الثمانيات وتحتوى على ما يقرب من 2000 عضو من ممثلى 1000 شركة، ويوجد بها 23 لجنة تمثل جميع القطاعات وتعمل على تذليل العقبات الى تواجه ا مجتمع الأعمال وتمثيله لدى صانعى القرار. وايضاً تقوم اللجان بأنشطة مختلفة لربط وتعميق التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.

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وأضاف أحمد أبو على، رئيس مؤسسة الغرفة التجارية الأمريكية، أن مبادرة "تحالفا القطاع الخاص ورجال الأعمال لمحاربة كورونا" جمعت ما يقرب من 40 مليون جنيه بمشاركة 45 شركة وفردا بصفتهم الشخصية، لتوجيهها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عبر مجموعة من الأنشطة مثل توريد مستلزمات الوقاية المختلفة، وأجهزة التنفس الاصطناعى.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى حرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص على كافة محاور عمل الوزارة لدعم التوجه نحو التمكين الاقتصادى والتمويل متناهى الصغر وتوفير فرص العمل لأبناء أسر تكافل وكرامة والنساء المعيلات لأسرهن .

وشارك فى الاجتماع الدكتورة رندا رزق مستشار وزير التضامن للمسئولية المجتمعية، والدكتور نزار سامى رئيس اللجنة وعضو مجلس أمناد المجلس العربى للمسئولية المجتمعية .

وفى نهاية اللقاء، وجهت وزيرة التضامن الشكر للغرفة التجارية الأمريكية، ولكل المشاركين فى مبادرة "تحالف القطاع الخاص ورجال الأعمال لمحاربة كورونا" وأيضا مسئولى الوزارة على تنظيم لقاء المائدة المستديرة من رجال الأعمال والوزارة .