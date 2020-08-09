شكرا لقرائتكم خبر عن "واعظات الأزهر" يصدرن كتابهن الأول لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لمجمع البحوث الإسلامية الكتاب الأول لواعظات الأزهر بعنوان: "رسائل وتوصيات فى زمن الكورونا"، والذى يتناول هذه الأزمة التى طالت مختلف دول العالم ويعالجها من رؤية شرعية من خلال استعراض العديد من الجوانب الشرعية، والتوصيات الدعوية، والتى تكون عونًا للمريض، حيث يتناول الكتاب أهم الفتاوى التى تتعلق بتلك الجائحة، وكذلك رسائل وتوجيهات لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر واهتمامه بدور واعظات الأزهر ومشاركتهن الدعوية خاصة فى أوقات الأزمات.

وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن الكتاب اشتمل على عدد من المحاور والتى من أهمها الحكمة من الابتلاء بالمرض، وأهمية الأخذ بأسباب الوقاية واتباع إجراءات وطرق السلامة، بالإضافة إلى بيان المنهج النبوى فى الحجر الصحى، وكيف أنه ليس عِقابًا للمصاب أو إهدارًا لحقه وكرامته، كما يتناول الكتاب أهمية التكافل الاجتماعى فى ظل الأزمات وعدم استغلال حاجة الناس فى ظل تلك الظروف، مع إلقاء الضوء على خطورة الشائعات، والدعوة إلى التعاون المشترك من أجل القضاء على هذا الوباء.

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أضاف عيّاد أن إصدار هذا الكتيب يأتى فى وقت مهم يحتاج إلى أن يقوم كل فرد فى المجتمع بدروه سواء كان داعية أو طبيبًا أو غيره، مشيرًا أن قيام واعظات الأزهر بإصدار هذا الكتاب يؤكد على أهمية دورهن التوعوى والمجتمعي.

فيما أكدت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات على أن الكتاب الذى أسهم فى فى إنتاجه واعظات الأزهر يمثل تجربة مهمة لهن، ويكشف عن أهمية الدور الذى تؤديه واعظات الأزهر سواء من خلال مشاركتهن فى الجهود الدعوية والتوعوية أم من خلال مشاركتهن العلمية.

أضافت شاهين أن واعظات الأزهر وما يقمن به من جهود مستمرة، وآخرها إصدار هذا الكتاب يمثلن جزءًا مهمًا فى خطة الأزهر الدعوية، خاصة وأن المجتمع دائمًا متعطش للعنصر الدعوى النسائى، مؤكدة أنها تثق فى قدرات واعظات الأزهر على تقديم المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة لإثراء العمل الدعوى وتلبية احتياجات الناس المعرفية.