التاكو المكسيكي.. وسيلة الحماية من غضب حماتك.. شوف طريقة عمله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض برنامج " مراتي مسافرة وهعمل أكلة " الذي يقدمه الزميل محمود بكر يوم الأحد من كل أسبوع استغلال الأزواج غياب زوجاتهم عن البيت والانفراد بالمطبخ لعمل الأكلات التي يفضلونها وفي هذه الحلقة يقدم محمود طريقة عمل التاكو المكسيكي خوفا من غضب حماته وعصبية مراته. المقادير :

المقادير : لحمة مفرومة بصل ثوم فلفل الوان كابوتشا زيت ملح بصل بودر Advertisements ثوم بودر قرفة بهارات فلفل أسود طماطم مبشورة خبز التاكو مشروم جبن مودزريلا طريقة العمل

طريقة العمل يتم تسخين الزيت في الطاسه وتحمير المشروم ثم رفع الشروم ووضع البصل للتحمير ثم نضع عليه الطماطم المبشورة والفلفل الألوان والثوم والبهارات ونضيف لها بعد فترة اللحم المفروم مع التقليب حتي التسبيك ثم رفع كل المكونات ووضعها في خبز التاكو بعد تحميصه في الفرن ونضع معه باقي المكونات من كابوتشا وفلفل مقطع وجبن مودزريلا ثم وضعها في الميكرويف لمدة دقيقتين

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