شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت محافظة الوادى الجديد، التجهيزات المختلفة والإستعدادات اللازمة لإجراء إنتخابات مجلس الشيوخ وذلك من خلال التنسيق الكامل بين القطاعات الخدمية والأمنية واللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات الشيوخ بالمحافظة التي تضم لجنة عامة واحدة.

وقال المستشار حمدي فاروق رئيس محكمة الوادى الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على إنتخابات الشيوخ بالمحافظة، ان المحافظة تضم 60 لجنة إنتخابية موزعين بواقع 19 لجنة بمركز الخارجة، و23 لجنة بمركز الداخلة، و7 لجان بمركز الفرافرة، و7 لجان بمركز بلاط و4 لجان بمركز باريس، والمحافظة تضم مرشحين فردى إحدهما مستقل والآخر يتبع حزب للمنافسة على المقعد الفردى، بينما تضم مرشح بقائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد ممثلا ً عن المحافظة.

وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 177 ألف ناخب وناخب، وعدد القضاة المشرفين على إنتخابات الشيوخ بالمحافظة 100 قاضى ومستشار باللجنة العامة الوحيدة على مستوى المحافظة ومقرها قاعة على حريف بمدينة الخارجة، واللجان الفرعية ولجنة الحفظ والأرشفة والإحتياطى، وتم التشديد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اثناء سير الإنتخابات.

وقال الفرز سيتم في مقار اللجان الفرعية ويتم تسليم النتيجة إلى اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات المحافظة والتى بدورها ترسلها إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات .