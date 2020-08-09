شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 18 رحلة دولية تقل 2795 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل مطار القاهرة الدولي ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ، 18 رحلة طيران دولية ، علي متنهم حوالي 2795 راكباً ، قادمين من عدة وجهات بالخارج.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار ، بأن صالات الوصول بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، وصول رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخري قادمة من عدة دول بالخارج منها " الإمارات ، السعودية ، إثيوبيا ، ألمانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، ألمانيا ، النمسا ، لندن ، لبنان ، تركيا " ، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

يذكر أن صالات مطار القاهرة الدولي ، تشهد علي مدار اليوم الأحد ، مغادرة ووصول حوالي 12 آلاف راكب علي متن 117 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

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و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.