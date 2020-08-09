اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 117 رحلة لنقل 12 ألف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأحد، وصول 60 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7177 راكبًا، كما يغادر المطار 57 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 5130 راكبا .

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة، مغادرة ووصول حوالي 12 ألف راكب على متن 117 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.