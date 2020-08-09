شكرا لقرائتكم خبر عن "نقابة الزراعيين" تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المهن الزراعية، ونقاباتها الفرعية بالمحافظات عن تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتتكون من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات لمتابعة اجراءات وفاعليات انتخابات مجلس الشيوخ المقرر اجراؤها يومي 11 و 12 من الشهر الجاري اغسطس 2020 يومي الثلاثاء والاربعاء من هذا الاسبوع .

وقال الدكتور سيد خليفة ،نقيب الزراعيين، فى بيان صحفى ، إن الغرفة المركزية بالنقابة العامة بالقاهرة سوف تمارس مهامها في المتابعة، إضافة الى التواصل والتنسيق على مستوى الجمهورية، ودعا البيان جموع المهندسين الزراعيين والبالغ عددهم ما يقرب من مليون مهندس زراعي للنزول والمشاركة في انتخابات اول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التى تم الاستفتاء عليها في ابريل 2019 عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ .

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