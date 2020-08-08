شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل صفر كورونا وشفاء 279 حالة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء على عدم وجود حالات إيجابية مصابة بكورونا، مع زيادة حالات الشفاء إلى 279 حالة.
وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إن محافظة شمال سيناء بها 103 حالة مصابة بفيروس كورونا، فيما تم خروج وشفاء 279 حالة.
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