شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أحد أفراد الأمن.. ومحتجون يقتحمون وزارتي الاقتصاد والبيئة وسط بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المتظاهرون فى العاصمة اللبنانية بيروت فى اقتحام مقر وزارة الاقتصاد والبيئة وتم إلقاء الأوراق من هذا المبنى.

وفيما أفاد مراسل قناة "سكاى نيوز" بمقتل أحد قوات الأمن خلال الاشتباكات التى اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ويشهد محيط البرلمان اللبناني، حالة من التوتر بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث رشق محتجون تجمهروا في وسط بيروت غضبا بعد انفجار مرفأ بيروت، القوى الأمنية بالحجارة وفيما ردت القوات الأمنية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.وتم إطلاق الرصاص بين المتظاهرين والأمن.

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وعلق المحتجون في وسط بيروت عددا من المشانق، كتعبير عن ضرورة معاقبة من يتحملون مسؤولية انفجار مرفأ بيروت.

من جهة أخرى، أعربت قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين ولصعوبة الأوضاع الذي يمر بها الوطن، وذكرت المحتجين بوجوب الإلتزام بسلمية التعبير والإبتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، كما ذكرت أن للجيش شهداء جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ.