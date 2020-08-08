أخبار مصر | وكيل الأزهر يتفقد امتحانات نقل وشهادات القراءات

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يتفقد امتحانات نقل وشهادات القراءات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم السبت، لجان بنين وفتيات قراءات الإسكندرية، وذلك فى بداية امتحانات نقل وشهادات امتحانات القراءات، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء.

وشدد وكيل الأزهر، على ضرورة تطبيق الطلاب والمراقبين الإجراءات الاحترازية كافة، للحفاظ على سلامتهم من العدوى، بدءًا من فحص درجات الحرارة قبل دخولهم اللجان، وارتداء الجميع للكمامات بطريقة صحيحة، والتباعد بين مقاعد الطلاب داخل اللجان، وتوافر كميات كافية من الكحول والمطهرات.

جدير بالذكر أن المقرر الدراسي على معاهد القراءات لهذا العام هو من أول المنهج حتى 15مارس فقط، كما يمتحن طلاب كل منطقة في محافظتهم وليس في القاهرة كما هو معمول به سابقًا تيسيرًا على الطلاب وتقليلًا للاختلاط والزحام.