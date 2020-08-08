شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة سوهاج»: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورنا لـ3009 حالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج عن ارتفاع عدد حالات الشفاء والتعافي من فيروس «كورونا المستجد» على مستوى المحافظة ليصل إلى أكثر من 3 آلاف حالة (3009)، وذلك عقب تلقي المتعافين للعلاج والمتابعة داخل المستشفيات وفى العزل المنزلى.

وقالت مديرية الصحة، في بيان لمركزها الإعلامى، إن المرضى المتعافين كانوا يتلقون العلاج بمستشفيات العزل بالمحافظة وفى العزل المنزلى، ونالوا خلال فترة علاجهم كامل الرعاية الطبية مع المتابعة المستمرة لحالات العزل المنزلى إلى أن مَنّ الله عليهم بنعمة الشفاء وتحولوا من إيجابى إلى سلبى، لافتة إلى خروج جميع المتعافين من المستشفيات وانتقال المتعافين مؤخرا منهم إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى، ومتابعة الحالات التي تتلقى العلاج بالعزل المنزلى لمدة 14 يومًا أخرى.