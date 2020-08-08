شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم والرطوبة 82% والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع بالدرجات حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية نشاط للرياح، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وأمطار خفيفة تكون غزيرة أحيانا على حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

و شهد أمس الجمعة، ارتفاع بالدرجات حيث ساد طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما شهدت السواحل الشمالية الغربية ، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما وصلت معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .

كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وأمطار خفيفة تكون غزيرة أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة .