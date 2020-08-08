شكرا لقرائتكم خبر عن 97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة التخلص من النفايات الطبية بشكل غير أمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة التخلص من النفايات الطبية بشكل غير أمن، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة التخلص من النفايات الطبية بشكل غير أمن.

وأيد 97% من القراء تغليظ عقوبة التخلص من النفايات الطبية بشكل غير أمن، بينما عارض 3% من القراء تغليظ عقوبة التخلص من النفايات الطبية بشكل غير أمن.