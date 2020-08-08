شكرا لقرائتكم خبر عن 97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة التخلص من النفايات الطبية بشكل غير أمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة التخلص من النفايات الطبية بشكل غير أمن، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة التخلص من النفايات الطبية بشكل غير أمن.
وأيد 97% من القراء تغليظ عقوبة التخلص من النفايات الطبية بشكل غير أمن، بينما عارض 3% من القراء تغليظ عقوبة التخلص من النفايات الطبية بشكل غير أمن.
كانت هذه تفاصيل خبر 97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة التخلص من النفايات الطبية بشكل غير أمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.