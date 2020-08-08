شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحصيل رسوم النظافة يشمل مستخدمى عدادات مسبوقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحصيل رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية يشمل جميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون عدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية وليس لها علاقة بنوع العداد أو تصنيف المشترك، موكدا أنه يتم خصم قيمة رسوم النظافة من قيمة شحن رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية ليس لهم علاقة من قريب أو من بعيد بالنسبة لرسوم النظافة التى يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية ويقتصر دورها على تحصيل القيمة المحددة من قبل المحليات.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة كان قد أعلن ، أن شهر يونيو من العام الحالي (2020) سيكون إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة ولكن تم التراجع عن هذا القرار و تقرر الاستمرار في تحصيلها و توريدها المحليات.

وبلغت رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى30 يونيو 2019 بلغ 566 مليون جنيه، وتم توريد 562 مليون جنيه للمحافظات و تم توريد 97٪ من هذه الأموال لشركات النظافة، و3٪ تذهب مصروفات إدارية". ‎