شكرا لقرائتكم خبر عن كيف غير مشروع الأسمرات حياة سكان المناطق العشوائية بالقاهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حول مشروع الأسمرات، حياة الآلاف من الأسر التى كانت تسكن المناطق العشوائية والخطرة، من النقيض إلى النقيض، حيث انتقل سكانه من مناطق معدومة الخدمات وتهدد حياة قاطنيها، إلى حى به كافة الخدمات ويرفع من المستوى الإجتماعى لسكانه. ويرصد الخليج 365 التحول الذى حدث فى حياة سكان حى الأسمرات أحد أهم مشاريع تطوير العشوائيات التى نفذتها الدولة بمحافظة القاهرة: مدينة الأسمرات بها 3 مشاريع للإسكان أخرهم الأسمرات 3 أحد ويوفر 7440 وحدة سكنية. كل سكان المناطق العشوائية تسلموا الوحدات مجهزة بالكامل بدون مقابل. الوحدات تم تسليمها بنظام الإيجار التمليكى بإيجار رمزى 350 جنيه شهريا. المدينة بها 18420 وحدة سكنية مجهزة بالكامل. المدينة بها 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة. Advertisements بها حديقة أطفال و حضانات ووحدات صحية وساحات انتظار سيارات. المدينة بها مسجدين وكنيسة ومخابز ألية. المشروع مصمم ليكون به كافة الخدمات اللازمة، لخدمة أهالى المنطقة. تم انشاء مدينة الأسمرات على مساحة 185 فدانا تقريبا. تم تسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجار التسكين فى المرحلة الثالثة. يتم التجهيز لإنشاء المرحلة الرابعة للمشروع. تم توفير فرص عمل لسكان الحى بانشاء مصانع صديقة للبيئة بالمنطقة. تم تأهيل عدد كبير من شباب الحى وحصلوا على ميداليات فى الأنشطة الرياضية المختلفة.

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